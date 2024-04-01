У Харкові затримали працівницю дитсадка за підозрою у коригуванні ракетних ударів

У Харкові затримали працівницю дитсадка за підозрою у коригуванні російських ракетних ударів по місту.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, у вільний від роботи час жінка допомагала росіянам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі. Вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

СБУ каже, що жінка приховано спостерігала за критичними обʼєктами, щоб встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім вона передавала інформацію із позначенням координат на Google-картах російським кураторам, які готували майбутні удари по Харкову.

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Правоохоронці затримали підозрювану на початковому етапі її розвідувальної активності. За даними слідства, жінку дистанційно завербувала російська розвідка восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з Купʼянська, який під час захоплення райцентру втік до рф та приєднався до ворожих військ.