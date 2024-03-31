Японський посадковий апарат SLIM пережив другу місячну ніч і показав нове фото супутника

Японський роботизований посадковий апарат SLIM «Місячний снайпер» вдруге пережив довгу й холодну місячну ніч. Після пробудження він показав нове фото з поверхні Місяця.

Про це повідомили команда місії SLIM.

Місячний посадковий апарат зробив зображення за допомогою навігаційної камери посадкового модуля.

Екстремальні умови життя на місяці починають позначатися на невеликому японському роботі. Датчики температури та невикористані елементи батареї починають працювати несправно, але все ж таки більшість функцій, які пережили першу місячну ніч, збереглися навіть після другої.

Історія SLIM

Апарат SLIM завдовжки 2,7 метра запустили 6 вересня 2023 року разом з XRISM — потужним космічним телескопом. 30 вересня «Місячний снайпер» розпочав довгий шлях до Місяця. 25 грудня 2023 року SLIM прибув на орбіту Місяця. Японське агентство аерокосмічних досліджень розраховувало, що місія допоможе астрономам дослідити технології точної посадки, необхідної для майбутніх місячних зондів.

Після приземлення на Місяць у SLIM почалися проблеми з живленням. Сонячні батареї апарата запрацювали, коли змінилися умови освітлення, що дозволило йому вловлювати світло від Сонця.

Однак SLIM не перший японський космічний корабель, який досяг місячної орбіти. У 1990 році це зробив зонд Hiten, а у 2007-му на орбіту супутника прибув SELENE (Selenological and Engineering Explorer).

Посадковий модуль Hakuto-R, побудований токійською компанією ispace, прибув на орбіту Місяця в березні минулого року. Він намагався доторкнутися до поверхні, але розбився — його датчики неправильно визначили край місячного кратера.

Японія стала пʼятою країною, яка здійснила мʼяку посадку на поверхню Місяця слідом за СРСР, США, Китаєм та Індією.