Японський посадковий апарат «Місячний снайпер» прибув на орбіту супутника Землі

Японський роботизований посадковий апарат SLIM «Місячний снайпер» прибув на орбіту супутника Землі 25 грудня.
Про це оголосило Японське агентство аерокосмічних досліджень, пише Space.
Наразі корабель перебуває на еліптичній орбіті за 600 км від поверхні Місяця в найближчій точці та за 4 000 км — у найдальшій.
Після виходу на місячну орбіту зонд почне готуватися до спроби приземлення.
JAXA описує місію SLIM як «дослідження технології точної посадки, необхідної для майбутніх місячних зондів, і перевірки цього на поверхні Місяця за допомогою маломасштабного зонда».
Якщо все піде за планом, «Місячний снайпер» розгорне два мінізонди на поверхні Місяця. Ці апарати робитимуть фотографії, допомагатимуть команді стежити за станом SLIM і забезпечуватимуть прямий звʼязок із Землею.
- SLIM не перший японський космічний корабель, який досяг місячної орбіти. У 1990 році це зробив зонд Hiten, а у 2007-му на орбіту супутника прибув SELENE (Selenological and Engineering Explorer).
- Посадковий модуль Hakuto-R, побудований токійською компанією ispace, прибув на орбіту Місяця в березні минулого року. Він намагався доторкнутися до поверхні, але розбився — його датчики неправильно визначили край місячного кратера.
- Апарат SLIM завдовжки 2,7 метра запустили 6 вересня разом із XRISM — потужним космічним телескопом. 30 вересня «Місячний снайпер» розпочав довгий шлях до Місяця.