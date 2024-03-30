«Я в команді президента»: Сергій Шефір прокоментував своє звільнення з посади першого помічника президента

Колишній перший помічник президента України Сергій Шефір сказав у коментарі «Бабелю», що, незважаючи на звільнення, він залишається в команді президента.

«Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду», — заявив Шефір.

Сьогодні, 30 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого помічника Сергія Шефіра. Він є давнім другом президента і його бізнес-партнером.

Сергій Шефір — співзасновник студії «Квартал 95», художнім керівником якої був Зеленський до обрання президентом. Його призначили першим помічником глави держави 21 травня 2019 року, наступного дня після інавгурації Зеленського.

У 2020 році на пресконференції Зеленський називав Шефіра людиною, якій довіряє. Арсен Аваков після відставки з посади міністра внутрішніх справ України називав Шефіра одним із розумних людей в оточенні Зеленського, людиною, «яка розуміє, як небезпечно не враховувати балансові думки».