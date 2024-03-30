У лікарні помер чоловік, який постраждав від російської атаки на Камʼянське

У лікарні вранці 30 березня помер чоловік, поранений під час вчорашньої атаки окупантів на Камʼянське Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
За його словами, загиблому було 36 років.
«Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе. Та поранення виявилися надто важкими», — зазначив Лисак.
Ще один постраждалий — 47-річний чоловік — досі залишається в лікарні. Він перебуває у стані середньої тяжкості. Інші травмовані відновлюються вдома.
- Російські окупанти обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Найчастіше ударів завдають по південних районах, розташованих неподалік Херсонської і Запорізької областей.
- Уночі 29 березня цього року загарбники атакували Камʼянське, зруйнувавши дачний кооператив. За даними Лисака, пʼятеро людей дістали поранень, серед них – пʼятирічна дівчинка. Окрім чоловіків 36 та 47 років, постраждали двоє жінок 19 і 47 років.