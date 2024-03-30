З 2027 року в Україні буде профільна середня освіта. Пілотний запуск стартує вже наступного року

З 2027 року в Україні розпочнеться реалізація реформи профільної середньої освіти. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Наступного року стартують пілотні моделі профілізації з відповідними програмами й матеріалами. Для цього Міносвіти обрало 25 загальноосвітніх середніх шкіл, які надалі стануть менторами для продовження проєкту.

Починаючи з 2027 року звична нам середня освіта матиме такий поділ за рівнями:

початкова — 1—4 класи;

базова — 5—9 класи;

старша профільна школа — 10—12 класи.

Суттєвою зміною в системі освіти стає те, що всі три рівні відтепер матимуть окремі приміщення. А конкретно – відбудеться розподіл шкіл за рівнями. Поєднувати початкову, базову і старшу профільну школу зможуть, імовірно, лише приватні заклали освіти.

МОН планує запропонувати учням, які візьмуть участь у пілотуванні профільної середньої освіти, переваги під час вступу до закладів вищої освіти. Зокрема, через те, що такі школярі й школярки вперше вчитимуться на рік довше (12 років замість 11), розглядають можливість зараховувати їх одразу на 2 курс ЗВО. Але це питання ще потребує обговорення з університетами, каже заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.