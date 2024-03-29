Україна отримає від Бельгії €100 млн на обслуговування винищувачів F-16

Рада міністрів Бельгії схвалила надання Україні пакета військової допомоги для технічного обслуговування західних винищувачів F-16.
Про це повідомила міністерка оборони країни Людівін Дедондер.
За її словами, Бельгія виділить Збройним силам України €100 млн на обладнання та обслуговування F-16. Це буде 25-й пакет допомоги Україні від Бельгії.
Міністерка також нагадала, що її країна бере участь у Коаліції F-16 і планує передати Києву ці винищувачі.
- Нещодавно премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент Володимир Зеленський домовилися прискорити процес постачання винищувачів, але конкретних термінів їхньої появи в Україні не називають. Українські військові пілоти проходять навчання в США, Британії, Франції та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року. Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.