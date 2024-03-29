Зеленський звільнив двох заступників голови ОП і призначив нових

Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака — Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.
Про це йдеться в указах № 203/2024 і № 205/2024.
Натомість в Офіс президента призначили Ірину Мудру (на місце Смирнова) та Олену Ковальську (замість Дніпрова).
До 29 березня 2024 року Мудра обіймала посаду заступниці міністра юстиції Малюськи, а Ковальська наразі є керівницею головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики.
- Дніпров працював заступником керівника Офісу президента з 9 липня 2021 року, а Смирнов — з 10 вересня 2019 року. Згідно з інформацію на сайті президента, в Андрія Єрмака 10 заступників.