Зеленський звільнив двох заступників голови ОП і призначив нових

Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака — Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Про це йдеться в указах № 203/2024 і № 205/2024.

Натомість в Офіс президента призначили Ірину Мудру (на місце Смирнова) та Олену Ковальську (замість Дніпрова).

До 29 березня 2024 року Мудра обіймала посаду заступниці міністра юстиції Малюськи, а Ковальська наразі є керівницею головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики.