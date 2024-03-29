В Одесі кількість постраждалих від російської атаки збільшилася до п’яти

В Одесі зросла кількість постраждалих від ракетної атаки 29 березня. Удень росіяни атакували місто двома керованими авіаційними ракетами, повідомила Одеська міськрада.

Через падіння уламків руйнувань зазнав один із міських соціальних закладів — п’ятьох людей було поранено, серед них 15-річний підліток, який у момент збиття був на вулиці. Його госпіталізували до дитячої клінічної лікарні.

Про вибухи в Одесі повідомили приблизно о 14:40. Перед цим Повітряні сили попереджали про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Повітряна тривога в місті тривала з 14:15 до 14:44.