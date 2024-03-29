Президент Туреччини вперше за каденції Байдена відвідає США

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на початку травня приїде в США з офіційним візитом. Це станеться вперше за більш як чотири роки.

Reuters із посиланням на представника турецької служби безпеки вказує, що Ердоган буде у США 9 травня. В межах візиту заплановані переговори з президентом Джо Байденом.

Востаннє турецький лідер був у Вашингтоні 2019 року, коли Білий дім очолював Дональд Трамп. Деталей служба безпеки не надала, але джерело Reuters зазначило, що глава турецької розвідки Ібрагім Калин найближчим часом зустрінеться з членами Палати представників США для обговорення запланованого візиту.

Відносини між Анкарою і Вашингтоном тривалий час були напруженими через розбіжності щодо цілої низки питань, але «відтанули» після того, як турецький парламент після майже двох років переговорів у січні ратифікував заявку Швеції на вступ у НАТО.