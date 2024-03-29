У березні Україна залучила $9 мільярдів фінансової підтримки

У березні цього року до бюджету України надійшло близько $9 мільярдів зовнішнього фінансування, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів:

ЄС — $4,9 мільярда;

Канада — $1,5 мільярда;

Японія— $1,1 мільярда;

МВФ — $880 мільйонів;

Велика Британія — $515 мільйонів.

В уряді наголосили, що кошти від ЄС надійшли в межах нового інструменту Ukraine Facility, що є частиною перехідного фінансування.

Японія спрямовувала фінансову допомогу через механізми Світового банку. Зокрема, до державного бюджету надійшло $882 млн — частина позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL), $230 млн —кошти у межах проєкту «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

Пільговий кредит від Канади надійшов у межах третьої додаткової угоди, що є продовженням угоди від 8 серпня 2022 року.

Фінансування від МВФ – четвертий транш у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна залучила вже близько $5,4 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Пільгове фінансування від Великої Британії є частиною позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» через механізм Світового банку.

У 2024 році зовнішнє фінансування сягає $10,1 млрд, а від початку повномасштабної війни — $83,7 млрд. Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України.