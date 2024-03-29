Митниця запустила онлайн-сервіс для декларування експрес-відправлень

В Україні зʼявилася можливість самостійного електронного декларування експрес-відправлень. Так, у кілька кліків можна самостійно задекларувати відправлення вартістю до €10 тисяч і сплатити митні платежі.

Відповідну функцію запустила Державна митна служба.

Як спростили сервісні функції:

переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;

автоматичний машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;

у більшості випадків автоматичний підбір коду товару за УКТ ЗЕД;

автоматичний розрахунок податків;

автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації — в разі, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

Декларацію необхідно підписати за допомогою КЕП або Дія.Підпис.

Якщо вартість товарів перевищує €150 і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код. Клікнувши на цей QR-код або навівши на нього камеру мобільного телефону, можна сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку.

Також залишаються альтернативні способи оформлення, такі як декларування експрес-перевізником або через митного брокера та особисте (або іншою особою за дорученням) подання паперової декларації в підрозділ митного оформлення.