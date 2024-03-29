Україна отримала $1,5 мільярда позики від Японії та Британії

Україна отримала $1,5 мільярда позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.
Про це повідомило Міністерство фінансів.
Японія надала через Цільовий фонд Світового банку $984 мільйони, тоді як Велика Британія — $516 мільйонів. У сумі вийшло майже $1,4 мільярда.
Для зниження вартості обслуговування кредитних зобовʼязань України програма Світового банку передбачає і капіталізацію відсотків з японських коштів на $99,54 мільйона.
Перш ніж отримати цей транш, Україна виконала вісім вимог за програмою, зокрема щодо гармонізації митного та податкового законодавства України з нормами ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності в системі електронних закупівель.
- 25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про Комісію цінних паперів і реформу ринку капіталів.