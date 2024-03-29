«Укрзалізниця» запустила ще один маршрут приміського поїзду Dnipro City Express

«Укрзалізниця» додає нові сполучення агломерації Дніпра до проєкту приміського потягу Dnipro City Express. З 29 березня модернізовані електропоїзди курсуватимуть у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове.

Про це пише пресслужба перевізника.

Поїзди Dnipro City Express робитимуть зупинки на станціях «Нижньодніпровськ», «Ксеніївка», «Ігрень», «Синельникове-2» та інших проміжних, що створить зручне сполучення між районами і берегами самого Дніпра для мешканців агломерації.

Протягом дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться чотири рейси: два зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, три у напрямку Дніпро — Синельникове та пʼять у зворотньому напрямку.

Перші рейси відправлятимуться о з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникова о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14, і з Синельникова до Дніпра о 05:49.

В електропоїздах Dnipro City Express є пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігація зі шрифтом Брайля, місця для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.