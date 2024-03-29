За перші місяці 2024 року до Великої Британії через Ла-Манш прибула рекордна кількість мігрантів

За перші три місяці 2024 року до Великої Британії на надувних човнах прибули понад 4 600 шукачів притулку — це рекордна кількість за останні роки. Це може стати новим політичним болем премʼєр-міністра країни Ріші Сунака, який раніше стверджував, що досяг успіхів у боротьбі з нелегальною міграцією.

Про це пише Reuters.

До 26 березня у Британію на надувних човнах прибули 4 644 мігрантів. За той самий період у 2023 році до Великої Британії прибули 3 770 шукачів притулку, а роком раніше — 4 162.

Через зростаючу кількість людей, які продовжують перетинати Ла-Манш, британські чиновники хочуть запустити депортаційні рейси до Руанди. Для того щоб запобігти нелегальній міграції, Британія тісно співпрацює з французькою поліцією, яка стикається з дедалі більшим насильством і безладом на своїх пляжах.

Минулого року річний показник нелегальної міграції впав на 36%, як порівняти з рекордним показником 2022 року. Через це премʼєр Ріші Сунак заявив, що уряд почав досягати успіху в «зупинці човнів», а це є одним з його ключових пріоритетів напередодні майбутніх виборів.

Водночас це підвищує політичний тиск на Сунака, бо його Консервативна партія значно поступається опозиційній Лейбористській партії. А врегулювання нелегальної міграції вкрай важливе для деяких виборців.