ООН: 2023 рік став найсмертоноснішим для мігрантів за останні 10 років

Організація Обʼєднаних Націй заявила, що 2023 рік став найсмертоноснішим для мігрантів з 2014 року. Торік зафіксували щонайменше 8 565 смертей на міграційних маршрутах у всьому світі.

«Кількість загиблих у 2023 році трагічно зросла на 20% порівняно з 2022 роком, що підкреслює нагальну потребу в діях, щоб запобігти подальшій втраті людей», — йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ), яка посилається на дані організації «Зниклі мігранти».

У МОМ заявили, що відсутність безпечних, регульованих шляхів змушує тисячі людей обирати небезпечні міграційні шляхи. Йдеться, зокрема, про Середземне море, де у 2023 році загинули щонайменше 3 129 людей, які намагалися дістатися Європи. Ця цифра є найвищою на маршруті з 2017 року.

Велику кількість смертей мігрантів зареєстрували в Африці — 1 866 та Азії — 2 138. В Африці багато смертельних інцидентів сталися в пустелі Сахара та на морському шляху до Канарських островів Іспанії. В Азії загинула велика кількість мусульман-рохінджа з Мʼянми та афганських біженців.

Понад половину загиблих мігрантів у 2023 році втопилося. 9% смертей були спричинені ДТП, а 7% — насильством. З початку 2024 року вже загинули 512 мігрантів.