Росія обстріляла Херсон, Харківщину та Донеччину. Троє людей загинули

У Херсоні російські військові 28 березня обстріляли таксі з пасажирами. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля.

«Двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, — поранені. Їх доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу», — зазначив він.

Зранку росіяни також завдали авіаудару по житловому району міста Миколаївка Краматорського району. Удар частково зруйнував двоповерховий багатоквартирний будинок.

Понад три години тривали аварійно-рятувальні роботи, рятувальники витягли з-під завалів тіло загиблої жінки. Крім того, зазнали пошкоджень 22 приватних та багатоквартирних будинки.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Близько 10:00 росіяни вдарили по Вовчанську та Купʼянському району. Загинула 57-річна мешканка села Мочанівка, а її чоловік зазнав тілесних ушкоджень.

У Вовчанську ворожий снаряд потрапив на подвірʼя приватного будинку, де перебував 60-річний чоловік. Він отримав уламкові вогнепальні поранення. Також з контузією до лікарні доставили 48-річного мешканця Вовчанська.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння (ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ) атакують українські регіони. Попри докази і свідчення Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.