NYT: США передали росії не всі дані про підготовку теракту в Crocus City Hall, щоб не розкрити свої джерела

Спецслужби США передали росії тільки частину наявної у них інформації про загрозу теракту в підмосковному концертному залі Crocus City Hall. Причиною могло стати побоювання розкрити власні джерела або методи розвідки інформації.

Про це пише газета The New York Times із посиланням на посадовців у європейських і американських спецслужбах.

«Ворожнеча між Вашингтоном і Москвою не дозволяла офіційним особам США ділитися будь-якою інформацією про підготовку теракту понад необхідну через побоювання, що російська влада може дізнатися про їхні джерела чи методи розвідки», — стверджують джерела видання.

У своєму публічному попередженні від 7 березня посольство США заявило, що ризик нападу на концертний зал у Москві буде високим протягом наступних 48 годин. Співрозмовники видання серед американських посадовців припустили, що в росії, імовірно, насамперед зосередилися на часових рамках — і коли в цей проміжок часу нападу не сталося, сприйняли попередження з недовірою. Незрозуміло, чи американська розвідка помилилася з часом атаки, чи нападники відклали теракт через посилені заходи безпеки.

«Оскільки ФСБ і путін бачать світ крізь призму того, що США прагнуть лише завадити росії, будь-яка інформація, яка не відповідає цій концепції, легко відкидається. Така динаміка могла призвести до руйнівних наслідків», — сказала старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Газета The New York Times після теракту писала, що США зібрали розвіддані про підготовку бійців «Вілаят Хорасан» (афганський осередок ІД) до нападу у Москві та передали цю інформацію росії. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».

Керівник ФСБ Олександр Бортніков заявив, що ісламістські екстремісти не могли здійснити напад самотужки, і звинуватив США в допомозі бойовикам. У відповідь на публікацію NYT кремлівський речник Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі про це «нічого невідомо».