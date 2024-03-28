Ілон Маск обіцяє безкоштовні преміум-функції для деяких користувачів

Власник X (Twitter) Ілон Маск оголосив про зміни на платформі, які дадуть деяким обліковим записам можливість отримати преміум-функції безкоштовно.

Ілон Маск написав, що всі облікові записи з понад 2 500 підтвердженими передплатниками, отримають безкоштовний доступ до підписки Premium, яка зазвичай коштує $8 на місяць.

Користувачі з 5 000 підтвердженими передплатниками або більше матимуть безкоштовний доступ до функцій Premium+.

Преміум-функції включають можливість редагувати та писати довгі повідомлення, зменшити кількість реклами, синю галочку біля назви облікового запису, доступ до моделі штучного інтелекту Grok.

Такі зміни відбуваються на тлі того, як X спростував різкий відтік корисувачів з платформи після купівлі Ілоном Маском тоді ще Twitter. Аналітична платформа Sensor Tower зʼясувала, що кількість щоденних користувачів мобільного застосунку X у світі впала до 174 мільйонів у лютому, що на 15% менше, ніж роком раніше. Тим часом в X заявляють, що мають 250 мільйонів активних щоденних користувачів — менше за 258 мільйонів, про які заявляв Маск у час, коли очолив соцмережу.

«Це зниження кількості активних користувачів мобільного застосунку X могло бути викликане розчаруванням користувачів через кричущий вміст, загальними технічними проблемами платформи та зростаючою загрозою платформ короткого відео», — сказав старший аналітик Sensor Tower Абе Юсеф, передає Sky News.

Коментатори в X вимагають від Ілона Маска пояснень, про яких саме підтверджених користувачів ідеться: тих, хто має синю галочку, чи тих, хто підписався на конкретний обліковий запис, що теж платно.