Колишньому очільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову вшосте зменшили суму застави

Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 травня арешт колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Також суд вшосте зменшив розмір застави — з 523 до 65 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

За даними організації Transparency International Ukraine, прокурор просив продовжити Насірову строк тримання під вартою на 2 місяці та залишити заставу 70 мільйонів гривень. Захист просив застосувати до Насірова домашній арешт або зменшити розмір застави до 12 мільйонів.

Адвокати Насірова неодноразово посилалися на його незадовільний стан здоровʼя, просили заслухати пояснення лікаря, однак суд їм відмовив.