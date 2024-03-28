Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 780 військових. Яка ситуація за напрямками

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 27 березня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак російських військ біля Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області, а на Бахмутському — 4 атаки біля Іванівського й Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак у районах Бердичів, Семенівки та Невельського Донецької області. Там ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога біля Новомихайлівки й Георгіївки — там було 27 штурмів за підтримки авіації.

На Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації 4 рази атакував українські позиції в районах Старомайорського Донецької області й Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог намагається вибити підрозділи Сил оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби була одна безуспішна атака.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (27 березня) окупанти втратили орієнтовно 780 військових (вбиті та поранені), 10 танків, 21 бронемашину, 32 артилерійські системи, дві РСЗВ, один засіб ППО, 22 безпілотники, дві крилаті ракети, 56 одиниць автотехніки і 6 одиниць спецтехніки. Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

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