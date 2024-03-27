Таїланд зробив крок до легалізації одностатевих шлюбів

Палата представників Таїланду проголосувала за легалізацію одностатевих шлюбів. Якщо закон остаточно ухвалять, країна стане першою в Південно-Східній Азії, яка юридично визнає одностатеві шлюби.

Про це повідомляє CNN.

Тайські парламентарі ухвалили законопроєкт у третьому, останньому читанні. «За» проголосували 400 депутатів і лише десятеро виступили проти. Тепер законопроєкт має схвалити Сенат, а потім король, на це можуть піти місяці.

Якщо закон набуде чинності, Таїланд стане першою державою у Південно-Східній Азії, яка юридично визнала одностатеві шлюби, та третьою такою в Азії загалом — у 2019 році одностатеві шлюби легалізував Тайвань, а в 2023 — Непал.

«Зараз ми пишемо нову історію Таїланду, яка назавжди змінить тайське суспільство. Соціальна ситуація змінилася, і настав час, щоб закон наздогнав нинішню ситуацію», — заявила перед парламентом членкиня комітету з внесення поправок Плайфа Кьока Шодладд.