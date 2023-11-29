У Непалі вперше зареєстрували одностатевий шлюб

У Непалі місцева влада сільського муніципалітету Дорді зареєструвала перший у країні одностатевий шлюб. До таких шлюбів Верховний суд відкрив шлях кілька місяців тому.

Про це пише Reuters.

Шлюб зареєстрували між 36-річним Рамом Бахадуром (Майєю) Гурунгом, який народився чоловіком, але ідентифікує себе як жінка, і 26-річним Сурендра Панді, який народився чоловіком та ідентифікує себе як чоловік.