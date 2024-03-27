В Японії скорочують виробництво дитячих підгузків, надаючи перевагу продукції для літніх. Це свідчить про стрімке старіння нації

В Японії значно скорочують виробництво підгузків для немовлят, натомість збільшуючи обсяги виробництва продукції для дорослих. Це свідчить про швидке старіння нації та скорочення народжуваності.

Про це повідомляє The Guardian.

Японський виробник паперової продукції Oji Holdings заявила, що припинить виробництво дитячих підгузків у вересні через різке зниження попиту. Продажі компанії впали з приблизно 700 мільйонів у 2001 році до 400 мільйонів на сьогодні.

Фірма планує розпродати дитячі підгузки на внутрішньому ринку, а потім розширити виробництво, зокрема на Індонезію та Малайзію, де очікують зростання попиту.

Уже понад десять років продажі підгузків для дорослих у Японії випереджають продажі дитячих, й останні статистичні дані показують, що ця тенденція збережеться.

Торік у Японії народилося рекордно мало немовлят — 758 631, тоді як померли 1 590 503 людей. За даними японського суспільного мовника NHK, у 2022 році діти до 15 років становили менше 12% населення країни, тоді як люди віком від 65 років — майже 30%.

Очікується, що населення у Японії продовжуватиме скорочуватися, і до 2065 року впаде з нинішніх 125 мільйонів до приблизно 88 мільйонів.

Уряд неабияк переймається такою тенденцією, а прем’єр-міністр Фуміо Кісіда пообіцяв фінансову допомогу сімʼям, доступніший догляд за дітьми та більше відпусток для батьків. Проте урядові кампанії із заохочення до створення сімей мали невеликий вплив.

Кількість очікуваних немовлят на одну японку зараз становить 1,3. Для того щоб забезпечити стійкий розвиток населення, у країні має бути середній показник народжуваності 2,1.

Японія не єдина країна в регіоні, яка стикається з падінням народжуваності. Наприкінці лютого повідомлялося, що рівень народжуваності в Південній Кореї, який і без того був найнижчим у світі, продовжив стрімко падати в 2023 році. Кількість очікуваних немовлят на одну кореянку торік впала до рекордно низьких 0,72 з 0,78 у 2022 році. Кількість новонароджених минулого року теж знизилася — на 7,7%, або до 230 тисяч, що стало новим мінімумом для Південної Кореї з майже 50-мільйонним населенням.

А лідер Північної Кореї Кім Чен Ин навіть заплакав, закликаючи північнокорейських жінок народжувати більше дітей, бо у країні падає народжуваність. Загальний коефіцієнт народжуваності там становив 1,79 у 2022 році проти 1,88 у 2014-му. Причин для цього чимало, зокрема це занепад ринку праці, жорстока конкуренція у шкільному середовищі для дітей, слабка державна допомога в догляді за дітьми та корпоративна культура, орієнтована на чоловіків, через що жінкам складно поєднувати роботу та сімʼю.

Населення Китаю також поступово скорочується. Це бентежить китайську владу, яка роками вела політику зі сповільнення темпів зростання населення.

У 2023 році загальна кількість людей у ​​Китаї скоротилася на 2,08 мільйона, або на 0,15% — до 1 409 мільярда. Смертність торік зросла на 6,6% — до 11,1 мільйона смертей на рік, сягнувши найвищого рівня з часів Культурної революції 1974 року. Водночас народжуваність впала на 5,7% — до 9,02 мільйона новонароджених на рік, і встановила рекордно низький показник — 6,39 народжень на тисячу людей, тоді як кількість китайців віком від 60 років сягнула 296,97 мільйона — це майже 21,1% від усього населення.