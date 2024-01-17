Населення Китаю скорочується через рекордно низьку народжуваність

Населення Китаю продовжує зменшуватися через рекордно низьку народжуваність і минулорічну хвилю смертей від COVID-19, пише Reuters.
Національне бюро статистики повідомляє, що загальна кількість людей у Китаї в 2023 році скоротилася на 2,08 мільйона, або на 0,15% — до 1 409 мільярда.
Це затьмарює скорочення населення на 850 тисяч людей у 2022 році — другого найбільшого після масових смертей у 1961 році під час Великого голоду епохи Мао Цзедуна.
На початку минулого року в Китаї стався черговий сплеск захворюваності на COVID-19. Це сталося після скасування суворого трирічного карантину, завдяки якому вдавалося стримували розповсюдження вірусу.
Смертність торік зросла на 6,6% — до 11,1 мільйона смертей на рік, сягнувши найвищого рівня з часів Культурної революції 1974 року. Водночас народжуваність впала на 5,7% — до 9,02 мільйона новонароджених на рік, і встановила рекордно низький показник — 6,39 народжень на тисячу людей.
Минулого року кількість китайців віком від 60 років сягнула 296,97 мільйона — це близько 21,1% від усього населення. Для порівняння: у 2022 році людей похилого віку було 280,04 мільйона. Очікується, що до 2035 року цей показник зросте до понад 400 мільйонів, а Державна Академія наук Китаю прогнозує, що на той час у пенсійній системі закінчаться гроші.
Експерти ООН прогнозують скорочення населення Китаю на 109 мільйонів людей до 2050 року — це понад утричі перевищує їхній попередній прогноз у 2019-му.
Народжуваність у країні стрімко падає протягом десятиліть через «політику однієї дитини» з 1980 до 2015 року. Утім, минулого року спостерігалося найбільше знеохочення до народження через рекордне безробіття серед молоді та зниження зарплат і кризу в секторі нерухомості.
З огляду на демографічні показники Китаю, перспективи для економіки держави не найкращі — кількість працівників і споживачів змешуватиметься, а витрати на догляд за людьми похилого віку і пенсійне забезпечення зростатимуть.
- Влада Китаю у 1979 році розпочала політику «Одна родина — одна дитина», аби сповільнити високі темпи зростання населення. Парам не дозволялося мати більше ніж одну дитину. За порушення людей штрафували, звільняли з роботи або змушували робити аборти. Унаслідок цього за кілька десятків років нація почала старіти — молоді ставало значно менше, а людей працездатного віку не вистачало. Тому у 2016 році влада дозволила китайцям мати до двох дітей. Це дещо підвищило народжуваність, але за кілька років вона знову почала падати.
- На тлі побоювань через падіння рівня народжуваності Китай почав вводити різноманітні заходи, щоб уникнути старіння нації. У 2021 році обмежив аборти, які виконуються в «немедичних цілях».
- У березні минулого року в Китаї девʼять професійно-технічних коледжів дали студентам тиждень канікул, аби ті знайшли собі кохання. Таким чином школи від Fan Mei Education Group намагаються підвищити рівень народжуваності у країні.
- У серпні 2023 року в повіті Чаншань молодим парам запропонували «винагороду» за укладання шлюбу — $138, з умовою, що вік нареченої буде до 25 років.