СБУ затримала двох чоловіків за підозрою в підготовці ударів по київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ

У Києві й Одесі затримали двох чоловіків, яких підозрюють в підготовці ударів по військових частинах Сил оборони, обʼєктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство каже, що в зоні особливої уваги були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також київська телевежа і столична ТЕЦ. Чоловіків завербувала російська ФСБ — вони діяли окремо один від одного й отримували від росії гроші.

За версією слідства, спочатку підозрювані намагались виявити місця базування українських військ, а потім передати їхні координати окупантам для корегування повітряних атак. Для збору розвідданих один з підозрюваних влаштувався експедитором в одеську компанію, що постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.

Іншого чоловіка підозрюють у зборі даних про технічний стан київської телевежі після її обстрілу в березні 2022 року. СБУ стверджує, що він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.

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За версією СБУ, російські війська хотіли використати цю інформацію для ракетних ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.

Співробітники СБУ вжили заходів для убезпечення місць базування Сил оборони та посилили захист критичної інфраструктури. Підозрюваних чоловіків затримали на гарячому, коли вони шпигували для російських військ.

За даними слідства, один з підозрюваних — інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший — 24-річний киянин. Наприкінці січня 2024 року їх дистанційно завербував кадровий агент ФСБ, його особу вже встановили.

Під час обшуків у помешканні затриманих вилучили мобільні телефони з доказами листування з ФСБ і банківські картки, на які надходили російські кошти. Їм повідомили про підозру в державній зраді — чоловікам загрожує довічне увʼязнення.