За ніч ППО знищила 10 із 13 дронів на Харківщині, Сумщині та Київщині

У ніч проти 27 березня російські війська запустили 13 безпілотників типу Shahed. Українська ППО знищила 10 дронів у Харківській, Сумській та Київській областях.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Дрони запускали з Курської області рф. До відбиття повітряної атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби радіоелектронної боротьби.
В Ізюмі, що на Харківщині, пошкодило будівлю гімназії та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, минулося без госпіталізації.
Правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників, повідомили в обласній прокуратурі.