В угрупованні військ «Хортиця» діяли два агента ФСБ. Викрити їх допоміг Олександр Сирський

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» працював підполковником російський агент. Виявили й затримали його СБУ за допомогою нинішнього головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський, який тоді був командувачем «Хортиці».

Про це він повідомив у інтервʼю телеведучій телеканалу ICTV Олені Фроляк.

Василь Малюк зазначив, що агент, працюючи в ЗСУ, передавав окупантам розвіддані та загалом всю інформацію з різних потоків України.

Глава СБУ також поділився, що «здивувався», дізнавшись деталі вербування агента та його роботи з росіянами: виявилося, що затриманий підполковник відмовився від зарплати і на ФСБ росії працював «за ідею», хоча сам родом з Волині.

За словами Малюка, у процесі роботи з ним виявилося, що він працював не один і це була мережа. У результаті вдалося виявити ще одного ворожого агента — полковника Нацгвардії, який теж працював в ОСУВ «Хортиця». Обох затримали й увʼязнили. Вони дали свідчення.