Помер український фізик-теоретик і політик Ігор Юхновський

Помер Ігор Юхновський — український фізик-теоретик, громадський, політичний діяч, 3-й перший віцепремʼєр-міністр України — у віці 98 років. Причина смерті поки що невідома.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Ігор Юхновський здобув вищий науковий ступінь України доктор фізико-математичних наук, був професором, академіком НАН України, народним депутатом України І—IV скликань, отримав звання почесного громадянин Львова і Героя України. Також він балотувався на виборах президента в 1991 році.

У 2006—2010 роках Юхновський також був співзасновником і виконувачем обовʼязків голови Українського інституту національної памʼяті. Серед його звань ще є такі — почесний директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктор Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка.

У життєписі Ігоря Юхновського є й участь у Другій світовій війні. Він брав участь, зокрема, у звільненні Львова. Також Юхновський створив Львівську наукову школу статистичної фізики.