Японія помʼякшила правила експорту зброї — тепер зможе продавати винищувачі іншим країнами

Японія помʼякшила суворі правила експорту зброї. Таким чином, країна дозволила продаж винищувачів наступного покоління, які розробить спільно з Великою Британією та Італією до 2035 року.

Про це пише Kyodo News.

Японський уряд наголошує на важливості цього рішення, оскільки країна повинна мати схему експорту, щоб гарантувати, що вона зможе розробити винищувач «з можливостями, які відповідають потребам безпеки». Це також дозволило Японії брати участь у тристоронньому проєкті з Великою Британією та Італією на рівних партнерських умовах.

Утім, винищувачі не дозволять передати країнам, де ведуться бойові дії. Літаки експортуватимуть лише до країн, які підписали з Японією угоди про передачу озброєнь і технологій. Зараз це 15 країн, включно зі США. При цьому кожен окремий випадок передачі винищувачів спочатку погоджуватиме японський уряд.

Ілюстративне зображення майбутнього японського винищувача над небом Лондону.

Міністр оборони Японії Мінору Кіхара заявив, що Японія залишатиметься відданою «базовій філософії пацифістської нації». Експорт озброєнь суворо контролюватимуть.

Зараз винищувач перебуває на стадії проєктування. Японія, Британія та Італія хочуть розробити специфікації та продуктивність літака в найближчі пʼять років, однак це приблизний термін.

На тлі зростаючого військового впливу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні розробка винищувачів з двома країнами-членами НАТО знаменує собою першу угоду Японії щодо спільної розробки озброєння. Раніше Японія розробляла зброю виключно зі США.