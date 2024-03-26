Мінфін показав зарплати керівництва держорганів, судів і держадміністрацій

Міністерство фінансів розробило аналітичний інструмент щодо зарплат і чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року. «Дашборд» оновлюватиметься щомісяця.

Новий інструмент дозволяє відстежувати середні зарплати на рівні посад (керівництво, керівники структурних підрозділів, працівники патронатної служби, робітники, спеціалісти, працівники, які виконують функції з обслуговування, тощо).

Зарплати керівництва центральних органів влади

Середня зарплата керівництва держорганів у розрізі установ різниться. Наприклад, найбільша вона в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — понад 400 тисяч гривень. У першій трійці також Рахункова палата (171,5 тисячі гривень) і Державне агентство розвитку туризму України (170 тисяч гривень).

У кінці переліку — Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства і продовольчих програм — приблизно 35 тисяч гривень.

Міністерство фінансів України

Зарплати керівництва місцевих держадміністрацій

Розрив між середніми зарплатами керівництва обласних державних адміністрацій теж значний. Абсолютним лідером є Донецька ОДА, де середня зарплата становить майже 287 тисяч гривень, тоді як середній посадовий оклад — приблизно 28 тисяч гривень. У трійці лідерів ще Київська ОДА (середня зарплата — 122 тисячі гривень, оклад — 35 тисяч гривень) і Луганська ОДА (113 тисяч і 34 тисячі гривень відповідно). Найменша середня зарплата керівництва — в Одеській ОДА — приблизно 37 тисяч гривень при середньому посадовому окладі у 23,4 тисячі гривень.

Міністерство фінансів України

Зарплати керівництва судових органів

Середня заробітня плата керівництва центральних судових органів теж різниться. Вищий антикорупційний суд — майже 211 тисяч гривень при середньому посадовому окладі 79,6 тисячі, Конституційний суд — 150 тисяч і 77,5 тисячі відповідно. Водночас керівництво Вищого суду з питань інтелектуальної власності в середньому отримує майже 50 тисяч гривень при окладі близько 40 тисяч гривень.

У діаграмі також наведені зарплати на обласному і районному рівнях.

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«Основне завдання Мінфіну — забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою і справедливою оплату праці державних службовців, помʼякшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця», — резюмували у пресслужбі.