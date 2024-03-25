«Дюна» Дені Вільньова офіційно стала франшизою-мільярдером

Франшиза «Дюни» у світовому прокаті зібрала понад мільярд доларів. Частка зборів першої частини саги склала $433,9 млн, а світові збори «Дюна: Частина друга» — $574,3 млн (і це лише за третій тиждень прокату). На виробництво двох фільмів Warner Bros. витратила близько $455 млн.
В Україні друга частина науково-фантастичної епопеї Дені Вільньова зібрала 32,6 млн гривень за перший вікенд. Фільм Дені Вільнева показав найкращий результат серед фільмів Warner Bros. в Україні з початку повномасштабного вторгнення та третій серед найуспішніших премʼєр за всю історію Warner Bros. в Україні.
Зйомки «Дюни-2» завершилися у грудні 2022 року. В основі сюжету — друга половина роману Френка Герберта. Друга частина «Дюни» досліджуватиме міфічну подорож Пола Атрейдеса, коли він обʼєднується з Чані й племенем фременів, щоб помститися вбивцям своєї родини. Також йому доведеться обирати між коханням усього життя і порятунком Всесвіту, чиє жахливе майбутнє бачить тільки він. У цій частині ми побачимо сумніви головного героя, чи є він пророком, а також як він збирає армію з племені фременів.
- Нова «Дюна» вийшла на великі екрани 29 лютого 2024 року. Warner Bros. двічі переносила премʼєру. Фільм мав вийти 3 листопада 2023 року, але в серпні кіностудія перенесла премʼєру на 15 березня через страйк голлівудських акторів. Актори 9 листопада досягли попередньої угоди з великими студіями й припинили страйк, а Warner Bros. знову перенесла премʼєру.
- Перший фільм «Дюна» вийшов одночасно в кінотеатрах і на HBO Max у листопаді 2021 року і зібрав $402 мільйони у світовому прокаті. Він також отримав 10 номінацій на премію «Оскар» і виграв шість статуеток: за музику, операторську роботу, монтаж, грим, звук і візуальні ефекти.