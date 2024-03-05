«Дюна» за перший вік-енд показала в Україні найкращий старт в історії Warner Bros.

Фільм Дені Вільньова «Дюна: Частина друга» дебютував в українських кінотеатрах 29 лютого й у перші вихідні заробив 32,6 мільйона гривень, що стало абсолютним рекордом для фільмів Warner Bros. з початку повномасштабного вторгнення.

Про це «Бабелю» повідомила компанія Warner Bros. Pictures Україна.

Також стрічка увійшла до трійки найуспішніших стартів фільмів Warner Bros. в Україні за всю історію. «Дюна: Частина друга» поступилася лише картинам «Дюна» (2021 року) та «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда» (2018 року). За перший вік-енд «Дюна» зібрала в прокаті 34,3 млн грн, а «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда» — 39,2 млн грн. Прокат стрічки «Дюна: Частина друга» триває.

Загалом у світі за перші вихідні «Дюна: Частина друга» заробила $180 млн — на 50% більше, ніж перша частина. З них — $97 млн на міжнародному ринку і $81,5 млн у США, оформивши найкасовіший вік-енд року в країні та найбільший з часів премʼєри концертного фільму Тейлор Свіфт торік у жовтні.

«Дюна: Частина друга» продовжує адаптацію культового науково-фантастичного роману Френка Герберта від режисера Дені Вільньова. Згідно з синопсисом, у продовженні Пол Атрід обʼєднується з Чані та фременами (племʼя пустельного народу у всесвіті Дюни), щоб помститися змовникам, які знищили його сімʼю. До своїх ролей повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребека Ферґюсон, Джош Бролін, Стеллан Скашґорд, Дейв Батіста та Хавʼєр Бардем. Також зʼявляються нові персонажі у виконанні Остіна Батлера (лиходій Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс Пʼю (принцеса Ірулан) та Крістофера Вокена (Шаддам IV).