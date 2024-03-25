Ізраїль у відповідь на резолюції Радбезу ООН скасував візит своєї делегації до Вашингтону

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував заплановану поїздку ізраїльської делегації до Сполучених Штатів після того, як Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до «негайного припинення вогню» у Газі.

Річ у тім, що США уперше не ветували це рішення, а утримались від голосування. Це дозволило Радбезу з четвертої спроби ухвалити резолюцію щодо Гази. Про це повідомляє dpa.

Міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер і радник із національної безпеки Зачі Ханегбі мали вилетіти до США в понеділок для зустрічі з високопоставленими американськими чиновниками.

США планували запропонувати ізраїльтянам альтернативу до запланованої ізраїльської військової кампанії у місті Рафах на півдні Гази, яке переповнене сотнями тисяч біженців.

Іншою темою переговорів була пропозиція Вашингтону щодо розширення гуманітарної допомоги постраждалому населенню в секторі Гази.