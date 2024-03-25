Суд Іспанії призупинив дію своєї ж постанови про тимчасове блокування Telegram

Верховний суд Іспанії призупинив дію власної постанови про тимчасове блокування Telegram у країні. Суд очікує звіту поліції про вплив тимчасової заборони на користувачів.

Про це пише Reuters.

Заблокувати роботу месенджеру мали сьогодні, 25 березня. Проте рішення суду наразилося на широку критику з боку користувачів і громадських організацій. Тому суд подав запит до поліції, щоб та дослідила вплив рішення на користувачів. Останні сподіваються, що звіт поліції змусить суд взагалі відмовитися від блокування.

Суд виніс постанову минулого тижня, оскільки місцеві медіакомпанії EGEDA, Mediaset España, A3 Media та Movistar Plus звинуватили Telegram у поширенні піратського контенту. Месенджер не надав на запит суду ніякої інформації, тому й винесли таку постанову на час додаткового розслідування.

Telegram є четвертим найбільш популярним сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користувалися майже 19% іспанців, які взяли участь в опитуванні Національної комісії з ринків і конкуренції.