Суд Іспанії постановив заблокувати Telegram у країні на невизначений час. Усе через піратський контент

Національний суд Іспанії виніс постанову про тимчасове блокування месенджеру Telegram у країні в рамках розгляду позову медіакомпаній EGEDA, Mediaset España, A3 Media та Movistar Plus. Вони звинуватили Telegram у поширенні піратського контенту.

Про це пишуть видання Telecino і газета elDiario.

У позові медіакомпанії стверджують, що Telegram поширює контент, захищений авторськими правами. Месенджер не надав на запит суду інформації, тому суд ухвалив рішення тимчасово заблокувати його для проведення додаткового розслідування.

Судова постанова стосується всіх операторів звʼязку Іспанії. Коли саме заблокують Telegram, не уточнюється, але джерела elDiario кажуть, що це станеться до кінця поточного тижня.