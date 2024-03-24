Ірландія визначилася з новим премʼєром після неочікуваної відставки Лео Варадкара

Наступним премʼєр-міністром Ірландії стане 37-річний Саймон Гарріс — він буде наймолодшим в історії країни. Наразі він перебуває на посаді міністра вищої освіти, повідомляє ВВС.

Боротьба за лідерство в його партії «Фіне Гел» (ірл. Fine Gael) завершилася в неділю, інших кандидатів не було.

Наступник має замінити на посту Лео Варадкара, який несподівано оголосив, що йде у відставку з посади лідера «Фіне Гел» (ірл. Fine Gael) і премʼєр-міністра Ірландії.

Гарріс був фаворитом перегонів за лідерство в партії від самого початку, і багато хто підтримував політика ще до того, як розпочалося висування кандидатів.

У пʼятницю Гарріс сказав, що він «приголомшений і зворушений» підтримкою, яку отримав за останні кілька днів.

Багато хто вважає Гарріса хорошим комунікатором, особливо в соціальних мережах. Один з опонентів у парламенті якось назвав Гарріса «TikTok-прем’єром».

На початку пандемії коронавірусу Гарріс обіймав кілька міністерських посад, зокрема міністра охорони здоров’я. Його роботу з подолання ковідної кризи оцінили як високоефективну.

Гарріс, як очікують, буде офіційно обраний на наступному засіданні парламенту 9 квітня і стане наймолодшим прем’єр-міністром Ірландії.