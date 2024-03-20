Премʼєр-міністр Ірландії Лео Варадкар іде у відставку

Премʼєр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив, що йде з посади лідера своєї партії «Фіне Гел» (ірл. Fine Gael), що призведе до його відставки як премʼєра.

Про це повідомляють Sky News і The Irish Times.

45-річний Варадкар з 2017 року очолює партію «Фіне Гел» і двічі обіймав посаду прем’єр-міністра Ірландії.

Лео Варадкар став першим відкритим геєм на посаді премʼєр-міністра Ірландії, коли виступив під час референдуму про рівність шлюбів у 2015 році. Він також став наймолодшим премʼєром, обійнявши посаду в 38 років.

«Причини моєї відставки як особисті, так і політичні», — сказав Варадкар і додав, що поки що не має жодних планів на майбутнє.

Оголошення Варадкара про відставку пролунало після того, як на початку цього місяця уряд Ірландії зазнав поразки на подвійних референдумах щодо виключення з Конституції застарілих згадок про «жіночу роль» у сімʼї та шлюб. Зокрема Лео Варадкар активно закликав громадян схвально голосувати за поправки.

Варадкар залишатиметься прем’єром, допоки «Фіне Гел» не визначиться з новим лідером, а це має відбутися на початку квітня, після чого призначать нового премʼєра та уряд.

Неочікувана відставка Варадкара може серйозно дестабілізувати керівну коаліцію і призвести до дострокових виборів.