Росія випустила «Кинджали» з МіГ-31К по Львівщині

Російські винищувачі МіГ-31К близько десятої ранку вдарили ракетами «Кинджал» по Львівській області.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
За словами очільника, попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.
Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.
Згодом стало відомо, що на заході України внаслідок російської атаки були пошкоджені обʼєкти «Нафтогазу», повідомив голова правління Олексій Чернишов. Попередньо, без потерпілих. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Деталі обіцяють згодом.
- Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 09:31, росіяни підняли у повітря чотири винищувачі МіГ-31К з аеропорту «Саваслейка». У моніторинговій групі monitor повідомляли, що через Тернопільщину ракета летіла на місто Стрий Львівської області.
- Сьогодні вночі росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. На Львівщину летіло близько 20 ракет і сім дронів Shahed. Безпілотники атакували обʼєкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.
- Пізніше повідомлялося, що одна російська крилата ракета залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. За ракетною атакою спостерігали польські винищувачі F-16.
- Загалом у ніч на 24 березня росіяни запустили по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 28 дронів-камікадзе Shahed. ППО збила 18 ракет та 25 дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.