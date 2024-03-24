Росія випустила «Кинджали» з МіГ-31К по Львівщині

Російські винищувачі МіГ-31К близько десятої ранку вдарили ракетами «Кинджал» по Львівській області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами очільника, попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце.

Згодом стало відомо, що на заході України внаслідок російської атаки були пошкоджені обʼєкти «Нафтогазу», повідомив голова правління Олексій Чернишов. Попередньо, без потерпілих. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Деталі обіцяють згодом.