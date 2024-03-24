Хусити вдарили по китайському танкеру в Червоному морі

Єменські хусити напередодні атакували нафтовий танкер Huang Pu у Червоному морі, запустивши по ньому пʼять протикорабельних ракет. Одна з них влучила та спричинила пожежу. Її загасили за пів години, судно зазнало мінімальних пошкоджень. Постраждалих немає, танкер відновив курс.

Про це повідомляє Центральне командування США.

У командуванні зазначають, що танкер належить Китаю та експлуатується Китаєм, хоча ходить під прапором Панами. Хусити вдарили по Huang Pu попри те, що раніше заявляли, що не атакуватимуть китайські судна.