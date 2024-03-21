Хусити пообіцяли Москві та Пекіну, що не атакуватимуть їхні кораблі в Червоному морі

Єменські хусити запевнили уряди Китаю і росії, що не атакуватимуть їхні кораблі в Червоному морі.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними журналістів, нещодавно в Омані відбулися переговори між китайською та російською делегаціями з одного боку та Мохаммедом Абдель Саламом, одним із провідних політичних діячів хуситів, з іншого.
На зустрічі сторони домовилися про те, що судна, повʼязані з Москвою і Пекіном, не матимуть проблем при перетині Червоного моря. Натомість представники КНР і росії пообіцяли підтримувати хуситів у таких організаціях, як Рада безпеки ООН.
«Поки що не зовсім ясно, як буде проявлятися ця підтримка, але вона може включати блокування нових резолюцій проти єменських угруповань», — зазначає Bloomberg.
Представники урядів Китаю і росії, а також хуситів, зокрема Абдель Салам, не надали коментарів із цього приводу.
- США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.