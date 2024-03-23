На Львівщині пожежа знищила деревʼяну церкву ХІХ століття — це була памʼятка національного значення

У селі Сможе на Львівщині згоріла памʼятка архітектури національного значення — деревʼяна церква Святого Архангела Михаїла XIX століття.

Про це повідомила ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 10:53. Вогнеборці дісталися місця, коли полум’я поширилося на значну площу й охопило більшу частину будівлі. Існувала загроза, що вогонь перекинеться на розташовану поруч деревʼяну двоярусну дзвіницю храму.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

Пожежа спричинила щільне задимлення. Вогонь швидко поширювався деревʼяними конструкціями будівлі, під час гасіння пожежі обвалилися купола церкви.

Вогнеборці локалізували пожежу о 12:14, а ліквідували о 12:37. Церква повністю знищена вогнем, але вдалося врятувати дзвіницю.