За ніч Сили ППО знищили 31 з 34 «шахедів». Також росіяни запускали ракети

У ніч проти 23 березня росіяни запустили 34 безпілотники Shahed. Українська ППО збила 31 дрон у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також росіяни запустили чотири зенітні керовані ракети С-300 — вони летіли на Донеччину.

У Полтавській ОВА зазначили, що в небі над областю знищили 9 безпілотників. Обійшлося без жертв і постраждалих, руйнувань інфраструктури теж немає.

У ніч проти 23 березня вибухи лунали в Харкові — є влучання в комунальну установу, через що горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі. Під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік з розташованого поруч приватного будинку, повідомили в ОВА.