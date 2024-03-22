Велика Британія передасть новий пакет допомоги Україні на понад $75 мільйонів

Велика Британія передасть Україні новий військовий пакет допомоги на понад $75 мільйонів — у ньому будуть розвідувальні безпілотники і забезпечення для систем ППО.

З цього пакету допомоги $20 мільйонів виділять саме на українську ППО.

Раніше Велика Британія виділила понад $416,2 мільйона на передові безпілотники для України. Ці кошти підуть на понад 10 тисяч безпілотників для Збройних сил України, більшість з яких — це FPV-дрони, ще тисяча — ударні, які розробили у Британії, а також розвідувальні та морські дрони.