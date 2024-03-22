Одеса переходить на екстрені відключення світла

Одеса та Одеський район вимушені перейти на екстрені відключення світла, оскільки графіки відключень наразі застосовувати неможливо.

У пресслужбі групи ДТЕК кажуть, що до такого кроку вдаються через значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу.

«Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу», — зазначили в ДТЕК.

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах і по 150 обʼєктах інфраструктури.

Як заявили в Міністерстві енергетики України, це наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. Пошкоджені десятки обʼєктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго» та мережі обленерго.