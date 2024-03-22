На Чернігівщині російський дрон влучив у мікроавтобус із цивільними — троє людей поранені

Російський ударний безпілотник 22 березня поцілив у мікроавтобус із цивільними. Це сталось о 13:40 у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини.

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що на місці постраждали троє людей.

Після цього о 14:59 у Семенівці пролунали три вибухи. Попередньо, росіяни скинули керовані авіаційні бомби. Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Одного постраждалого чоловіка госпіталізували, інша постраждала від госпіталізації відмовилась.

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Російські військові регулярно атакують українські регіони з різних видів озброєння: ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Попри докази й свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.