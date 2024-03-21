Єврорада закликає без зволікань схвалити переговорну рамку щодо членства України в ЄС

Європейська Рада привітала прогрес України й Молдови у просуванні реформ на шляху до вступу в Євросоюз. Брюссель закликає схвалити переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС без зволікань.

Про це йдеться у висновках Ради ЄС, які опублікувала речниця президента Євроради Шарля Мішеля.

«Єврорада вітає прогрес України й Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проєкту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх і продовжити роботу без зволікань», — йдеться в заяві.

Також лідери ЄС обговорили продовження підтримки України у відповідь на військову агресію росії. Україні терміново потрібні системи ППО, боєприпаси й ракети. Країни Євросоюзу прискорять і посилять надання всієї необхідної військової допомоги. Також у ЄС привітали чеську ініціативу щодо боєприпасів для України — це дозволить швидко виконати зобовʼязання ЄС передати мільйон снарядів.

Крім цього, Єврорада розглянула наступні кроки для спрямування доходів від заморожених російських активів у Європі на підтримку України. Не виключають, що їх можуть використати для закупівлі зброї через Європейський фонд миру.