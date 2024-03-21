Премʼєр Угорщини Орбан надіслав листа путіну і привітав його з «перемогою» на виборах

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан привітав володимира путіна з «перемогою» на псевдовиборах президента росії. У листі він додав, що радий, що співпраця Угорщини й росії «ґрунтується на взаємоповазі».

Про це заявив речник премʼєра Угорщини Берталан Хавасі, передає угорське видання Index.

«Угорщина на боці миру. Ми переконані, що збереження діалогу є фундаментальною умовою якнайшвидшого встановлення миру», — написав Орбан.

Також Орбан заявив, що взаємоповага між країнами дозволяє обговорювати важливі питання в «нинішній складній геополітичній ситуації». Він запевнив путіна, що Угорщина готова нарощувати співпрацю між країнами у тих сферах, що не обмежені міжнародним правом.

Нещодавно путін упʼяте «переміг» на псевдовиборах президента росії. Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала. Орбан — єдиний з лідерів Європейського Союзу, хто привітав путіна з «перемогою», адже більшість країн вважають ці «вибори» фейковими, а проведення їх на окупованих територіях України не визнають.

Уперше путіна обрали президентом у 2000 році після відставки першого президента росії Бориса Єльцина. Відтоді він став майже незмінним правителем держави. У 2008 році його тимчасово замінив нинішній заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв. У 2012 путін повернув собі посаду президента.