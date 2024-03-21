Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги на €20 мільйонів для України

Під час сьогоднішньої зустрічі міністрів оборони України та Естонії в Києві очільник естонського Міноборони Ханно Певкур повідомив, що Естонія підготувала новий пакет військової допомоги для України на €20 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії.

«У пакет входять безвідкотні гармати, вибухівка, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру тощо. Ми склали цей пакет так, щоб максимально допомогти Україні, не зменшуючи оборонну спроможність Естонії», — сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Цей пакет допомоги включає зокрема й снаряди калібру 155 мм. Поповнення внеску Естонії частково профінансує Данія. Точну кількость не розголошують з міркувань безпеки.

«Огляд, який дав нам міністр оборони Умєров щодо ситуації на полі бою, підтвердив, що цей пакет дуже потрібен. Але це також чітко показало, що Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби», — зазначив Певкур.

Раніше Естонія надала Україні, серед іншого, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни й гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби звʼязку, польові госпіталі (у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи та інше) та сухі пайки.