Дмитро Левченко пішов з посади директора «Київпастрансу»

Дмитро Левченко звільнився з посади директора «Київпастрансу».

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера, також звільнять директора з виробництва «Київпастрансу» Павла Кирилюка.

Найближчими днями призначать виконувача обовʼязків директора цього комунального підприємства.

Дмитра Левченка призначили на посаду директора «Київпастрансу» у вересні 2016 року. Причину його звільнення не повідомили. Крім того, він з 2017 року головує у раді корпорації підприємств міського електротранспорту України «Укрелектротранс».

Карʼєру в «Київпастрансі» Левченко розпочав ще у 2014 році, тоді він отримав посаду заступника гендиректора цього комунального підприємства. У 2015 році став виконувачем обовʼязків комерційного директора «Київпастрансу».

Трудову діяльність розпочав з посади фахівця з урядових закупівель у «Нафтогазі» у 2006 році. Упродовж 2009—2010 років працював менеджером департаменту програмних систем у інформаційно-аналітичній компанії «Атлас». А з 2010 до 2011 року — начальником відділу збуту у транспортній компанії «Локомотив-сервіс».